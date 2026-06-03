Majoritatea şoferilor vor camere de monitorizare a traficului

Un procent de 66% dintre şoferi declară că se simt în siguranţă în trafic, cea mai ridicată valoare înregistrată până în prezent şi cu 9% mai mult comparativ cu 2022, potrivit unui studiu realizat de Cult Research şi preluat de Agerpres. Cu toate acestea, unul din trei şoferi continuă să se simtă nesigur în trafic, invocând în principal conduita riscantă a celorlalţi participanţi, manevrele periculoase şi problemele de infrastructură.

Aceeaşi cercetare arată că 94% dintre şoferii români susţin instalarea camerelor fixe pentru monitorizarea traficului, 31% declară că vorbesc la telefon fără sistem hands-free, 12% spun că accesează reţelele sociale în timpul condusului, 34% consideră că activitatea Poliţiei s-a îmbunătăţit, iar aproape o treime consideră că starea drumurilor este mai bună. Deşi peste jumătate dintre şoferii chestionaţi cred că nici o cantitate de alcool nu este sigură, 23% apreciază ca acceptabil consumul unei beri, iar 19% al unui pahar cu vin, înainte de a conduce.

Neatenţia şi viteza rămân principalele vulnerabilităţi în trafic, studiul arătând că depăşirea vitezei apare cel mai frecvent între localităţi, unde 20% dintre şoferi spun că o fac frecvent sau foarte frecvent.