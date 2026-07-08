Majoritatea telefoanelor în funcţiune în România permit localizarea de urgență

Peste 90% dintre telefoanele mobile în funcțiune în România sunt echipate cu tehnologii care permit transmiterea rapidă şi mai precisă a localizării către serviciul de urgenţă 112, arată primul studiu realizat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) privind capabilităţile tehnice ale terminalelor utilizate în reţelele mobile.

Rezultatele cercetării, preluate de Agerpres, evidenţiază că, la sfârşitul anului 2025, 90% suportau tehnologiile 4G, VoLTE şi GNSS, iar aproape 50% erau compatibile cu 5G. De asemenea, circa 90% dispuneau de AML. Ambele tehnologii, GNSS şi AML, permit determinarea mai precisă a poziţiei apelantului, în timp ce VoLTE accelerează transmiterea informaţiilor de localizare către serviciile de urgenţă.

„Începând cu anul 2024, furnizorii de reţele publice mobile de comunicaţii electronice transmit către ANCOM, de două ori pe an, date statistice privind terminalele conectate la reţea şi capabilităţile acestora, precum sistemul de operare şi capabilităţi de tip VoLTE, 4G, 5G şi GNSS”, arată într-un comunicat arbitrul pieţei naționale de telecomunicaţii.

Studiul ANCOM este bazat pe datele raportate de către furnizorii de reţele mobile şi urmăreşte evoluţia existenţei tehnologiilor relevante pentru localizarea telefoanelor mobile de pe care se apelează numărul de urgenţă 112.