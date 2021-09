Manifestări dedicate Săptămânii europene a mobilităţii

Data: 17 Sep, 2021

Peste 500 de sportivi participă, în aceste zile, la Tulcea, la evenimentele organizate de Primăria municipiului cu prilejul Săptămânii europene a mobilităţii, au anunţat autoritățile locale.

Acţiunile au început ieri cu jocuri de volei, beach handbal şi baschet, flash mob, momente de dans şi o demonstraţie de karate. Activități similare se vor derula până miercuri, 22 septembrie, în ultima zi a evenimentului pe strada Isaccei urmând să aibă loc marşul şi parada bicicletelor.

„Este al 20-lea an la care participăm la aceste acţiuni, iar anul acesta evenimentele vor avea o amploare mai mare”, a declarat reprezentanta Primăriei Tulcea, Gabriela Zuca, potrivit Agerpres.

La rândul lui, primarul Ştefan Ilie a amintit demersurile făcute pentru protejarea mediului.

„Am intrat, în aprilie 2021, în Acordul oraşelor verzi, iar în luna august, în Convenţia primarilor pentru climă şi energie. Luna aceasta, vom face un parteneriat cu Zero Waste City pentru a ne angaja la deziderate de reducere cu 90% a deşeurilor”, a precizat Ilie.

Săptămâna mobilităţii este o iniţiativă a Comisiei Europene prin care, în fiecare an, la mijlocul lui septembrie, sunt promovate soluțiile alternative, verzi, de transport urban. Logo-ul din acest an este „Move sustainably, stay healthy” (Mișcă-te sustenabil, fii sănătos, n.r.), iar tema este „Safe and Healthy with Sustainable Mobility” („În siguranță și sănătoși prin mobilitate sustenabilă”, n.r.), precizează ec.europa.eu.

În 2021, din România, conform site-ului mobilityweek.eu dedicat inițiativei, sunt 27 de localități participante, printre care Bacău, Hunedoara, Iași, Sibiu, Făgăraș, Moinești etc. (C. Z.)