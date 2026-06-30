Maramureș: Culturi de legume afectate de caniculă

Data: 03 Iulie 2026

Culturile legumicole, în special cele de tomate, suferă din cauza temperaturilor caniculare, iar udările de două ori pe zi nu par a mai fi suficiente, potrivit reprezentantului unei asociații a legumicultorilor din Maramureş. Unii fermieri recurg la firme specializate care să foreze solul în căutarea resurselor de apă.

„Ultimele două săptămâni au fost cu adevărat o mare provocare pentru legumicultori. Am avut parte de temperaturi scăzute dimineaţa, ca apoi temperaturile să treacă zile la rând de 35 de grade Celsius. (...) Până acum, am putut observa în grădină, îndeosebi în ultimele zile, majoritatea plantelor de cultură - roşii, castraveţi, fasole, vinete - au frunzele aplecate spre sol, semn al temperaturilor ridicate. Deşi se fac udări dimineaţa şi seara, necesarul de apă din sol e mult mai mare, iar udarea nu pare suficientă. Cea mai afectată e cultura de roşii”, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, vicepreşedintele Asociaţiei Legumicultorilor Maramureş, David Pop.

Dezavantajați sunt mai ales fermierii care deţin grădini de legume în terenuri cu sol de calitate, dar fără nici o sursă de apă apropiată. „Proprietarii acestor culturi sunt nevoiţi să transporte apa cu ajutorul cisternelor, apoi să o depoziteze în bazine de mare capacitate pentru a se asigura că au apa necesară. Problema e că nu toţi deţin cisterne de transport al apei sau bazine de mare capacitate, iar alţii transportă apă, zilnic, în butoaie de mică sau medie capacitate cu ajutorul tractoarelor. Aceşti oameni fac un efort uriaş pentru a-şi salva recoltele. De ce aleg acele terenuri? Pentru că solul e de calitate, bogat în nutrienţi naturali şi recoltele anuale sunt bogate”, a mai precizat David Pop.

Vicepreşedintele asociaţiei a menționat că sunt legumicultori care caută surse subterane de apă cu ajutorul unor firme. „Fermierii mult mai bine situaţi financiar încearcă să identifice noi resurse de apă forând pe terenurile aflate în exploatare. Din păcate, apa e greu de găsit în solurile argiloase şi doar o întâmplare fericită poate duce la descoperirea unui izvor subteran. Singura problemă e că aceste operaţiuni sunt costisitoare şi puţini îşi pot permite să apeleze la firmele specializate”, a mai spus producătorul.

Legumicultorii din judeţul Maramureş îşi vând recoltele pe piaţa liberă şi la târgurile organizate la sfârşit de săptămână în Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei, dar şi în pieţele din Seini, Cavnic, Vieşu, Borşa, Târgu Lăpuş şi Ulmeni. Majoritatea preferă târgurile şi pieţele din Baia Mare, dar şi piaţa agricolă angro Obor. În context, primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş, i-a încurajat pe producători să vândă direct în piețe şi pe cât posibil să evite intermediarii. (C.Z.)