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Măsuri privind sistemul energetic

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Data: 01 Iulie 2026

În contextul temperaturilor caniculare din aceste zile, Comandamentul Energetic, întrunit luni la sediul Dispecerului Energetic Naţional, cu participarea tuturor entităţilor relevante din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional, a analizat măsurile necesare funcţionării în condiţii de siguranţă şi continuitate a acestuia.

Prognozele elaborate de Dispecerul Energetic Naţional indică pentru această perioadă atingerea unui consum maxim de aproximativ 8.000 MW. Sunt pregătite măsuri operative graduale, care pot fi aplicate în orice moment, pentru menţinerea echilibrului producţie - consum. (C.Z.)

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