Medalii pentru vinurile românești

Data: 16 Sep, 2022

Vinurile româneşti au câştigat 18 medalii la competiţia mondială Mundus Vini din Germania, aflată la cea de-a 31-a ediţie, au anunţat reprezentanţii unui program naţional de promovare a vinului românesc. Din cele 79 de probe înscrise, producătorii români au câştigat 10 medalii de aur şi 8 de argint. Cele mai multe premii au revenit Domeniilor Avereşti (titlul Best in Show şi 2 medalii de aur) și Cramelor Recaş (2 medalii de aur şi 5 de argint). Mundus Vini este unul dintre cele mai importante concursuri de vin de nivel mondial, care reuneşte anual peste 11.000 de vinuri din întreaga lume. (C. Z.)