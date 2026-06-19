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Memorandum privind PNRR

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Data: 24 Iunie 2026

România trebuie să mai absoarbă 5 miliarde de euro din granturile PNRR, a anunţat, luni, prim-ministrul interimar Ilie Bolojan, la finalul şedinţei de Guvern unde a fost adoptat un memorandum prin care Ministerul Proiectelor Europene a fost mandatat să finalizeze, după două luni de negocieri cu echipele tehnice ale Comisiei Europene, a treia ajustare a PNRR. El a explicat că obiectivul principal a fost ca România să nu piardă cele 13,6 miliarde de euro pe componenta de grant, sume nerambursabile. „Până la sfârşitul lunii august trebuie să mai absorbim aproape 5 miliarde de euro din această sumă, în aşa fel încât să putem achita lucrările care sunt în stadii avansate”, a declarat Bolojan. (C.Z.)

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