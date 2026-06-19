Biroul Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS Europa) a publicat, recent, Ghidul actualizat privind Planurile de Acţiune pentru Caniculă şi Sănătate (Heat-Health Action Plans
Memorandum SUA-Iran
Un memorandum de înţelegere pentru încheierea conflictului dintre SUA şi Iran a fost semnat de la distanţă de preşedinţii Donald Trump şi Masoud Pezeshkian. Acordul-cadru, care va fi urmat de 60 de zile de negocieri pentru un tratat final, prevede încetarea ostilităţilor, ridicarea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, dar și un plan de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucţia Iranului. Presa americană, inclusiv postul Fox News apropiat lui Donald Trump, a criticat concesiile făcute, arătând că memorandumul oferă Teheranului avantaje financiare fără a asigura în schimb dezmembrarea infrastructurii nucleare, scrie AFP. (C.Z.)