Memoria Lumii, o inițiativă UNESCO pentru patrimoniul documentar

Ziua mondială a patrimo­niului audiovizual, o iniţiativă a UNESCO pentru conștientizarea importanţei păstrării documentelor audiovizuale şi a accesului universal la patrimoniul audiovizual, este marcată în acest an până la 5 noiembrie 2022, împreună cu sărbătorirea a 30 de ani de la înfiinţarea programului Memoria Lumii („Memory of the World Programme”), de asemenea, o iniţiativă a UNESCO.

Iniţial, scopul programului a fost conservarea patrimoniului documentar al umanităţii şi accesul gratuit la importante documente istorice, potrivit unesco.org, însă, de-a lungul celor 30 de ani de existenţă, Memoria Lumii şi-a extins domeniul, de la conservarea la identificarea, cercetarea şi promovarea patrimoniului umanităţii, în care se numără colecţii de carte, manuscrise, partituri muzicale, imagini, fotografii, documente audio şi video cu relevanţă pentru „memoria colectivă a oamenilor din diferite ţări ale lumii”.

În România, Comitetul Naţional Memoria Lumii, organism independent ce reuneşte experţi din cadrul instituţiilor care gestionează patrimoniul documentar, a fost constituit în luna mai 2022, prin decizia secretarului general al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, Madlen Şerban. Ziua mondială a patrimoniului audiovizual este marcată în fiecare an, la data de 27 octombrie.