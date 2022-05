Ministru: Implementarea PNRR se face cu dificultate

Data: 25 Mai, 2022

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) este foarte „granulat“ şi se implementează cu greutate, din cauza numărului mare de jaloane şi ţinte, peste 500, care trebuie îndeplinite, potrivit ministrului investiţiilor şi proiectelor europene. Prima cerere de plată din PNRR, în valoare de 3 miliarde de euro, va fi transmisă Comisiei Europene la 31 mai. Suma se va adăuga celor 3,7 miliarde de euro virate deja de Bruxelles ca prefinanțare.

Comitetul interministerial de coordonare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă s-a întrunit acum două zile, sub conducerea premierului Nicolae Ciucă, într-o ședință dedicată pregătirii demersurilor pentru depunerea primei cereri de plată la Comisia Europeană.

În cadrul reuniunii s-a discutat despre calendarul de lansare a apelurilor de proiecte și a fost analizat stadiul îndeplinirii jaloanelor şi ţintelor aferente trimestrului al II-lea 2022 şi implementarea celor din trimestrul I 2022.

În prima cerere de plată sunt incluse, conform calendarului de implementare al PNRR, cele 21 de jaloane şi ţinte îndeplinite de România în trimestrul patru al anului 2021. Cererea de plată include atât un sprijin nerambursabil în valoare de 2.037.146.414 euro, cât şi unul sub formă de împrumut în valoare de 907.669.494 euro.

Referitor la această cerere de plată, cu numărul 1, ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Marcel Boloş, a transmis că mai sunt de îndeplinit doar cerinţe care ţin de concilierea cu autoritatea de audit „din punctul de vedere al milestone-urilor, al jaloanelor şi al ţintelor”.

„Termenul este 31 mai, aşa cum am promis, şi suma este de 3 miliarde de euro şi ne ţinem de această promisiune. Legat de suma de prefinanţare, nu am putut să cheltuim aceşti bani din cauză că nu am avut sistemul de management şi control operaţional”, a subliniat Boloş.

Întrebat când vor exista primele viramente din această prefinanţare de 3,7 miliarde de euro, deja asigurată de Comisia Europeană, ministrul a susţinut că numai după ce se încheie contractele de finanţare cu beneficiarii pe proiectele care sunt gata pentru efectuarea plăţilor.

„V-am spus cu toată sinceritatea şi deschiderea că sunt ţări care s-au organizat mai bine din acest punct de vedere şi, pe măsură ce au intrat prefinanţările în cont, au avut proiectele pregătite şi au putut să şi facă plăţi”, a explicat el, potrivit Agerpres.

Îndeplinirea jaloanelor și țintelor din PNRR se face cu întârziere și cu mare dificultate, a recunoscut ministrul Boloș și în fața repre­zen­tanților mediului de afaceri, la o conferință de specialitate. „PNRR se implementează cu destul de mare greutate, din cauza numărului mare de jaloane şi ţinte pe care le avem în cadrul acestuia. Acesta este foarte granulat şi are un număr de peste 500 de jaloane, ceea ce face munca noastră uneori aproape imposibilă”, a afirmat Boloş. (C. Z.)