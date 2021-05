Moară de apă de aproape 200 de ani în Mureș

Data: 25 Mai, 2021

Moştenitorul unor instalaţii tehnice ţărăneşti acţionate de forţa apei de pe Valea Gurghiului, Dumitru Suceava, din comuna Ibăneşti, județul Mureș, a hotărât să recondiţioneze în acest an moara, vâltoarea, piua, presa de ulei şi velniţa şi să le pună la dispoziţia turiştilor.

„În zonă erau şase mori, dar nu a mai rămas nici una în afară de aceasta. Nu mai există nici o piuă, vâltori mai sunt două, în rest au dispărut, fiindcă şi-au pierdut utilitatea. (…) Avem aici o moară de porumb şi moară de grâu, pe timpuri veneau oamenii cu carele, zile în şir, la măcinat”, a declarat, pentru Agerpres, Dumitru Suceava.

Pentru mureșeanul din Ibănești, meșteșugul morăritului este o pasiune pe care a preluat-o de la părinți.

„Aici avem roata morii, pe care vreau să o recondiţionez. (…) De la tatăl meu, fie iertat, ştiu cum se face. Când se va încălzi vremea, cu doi prieteni dulgheri, o vom recondiţiona”, spune Dumitru Suceava, care estimează că reparațiile îl vor costa în total „cam 20 de metri cubi de cherestea”.

Moara familiei Suceava a fost înfiinţată în 1826, însă la inundaţiile din 1970 a trebuit refăcută şi a funcţionat până în 1982, când a fost adaptată să funcţioneze cu energie electrică.

În curte mai există şi o vâltoare funcţională, în care se spălau ţoale, preşuri, totul era ecologic, şi o velniţă, adică o instalaţie rudimentară folosită la fabricarea ţuicii.

„Vâltoarea merge şi acum, mai vin femei la vâltoare să spele. Nu foloseşti curent, foloseşti forţa apei, iar hainele rămân cu un miros de natură. Am avut vizitatori din Japonia şi mi-au spus că am o adevărată comoară. Nici nu credeau că aşa ceva mai există”, a explicat Suceava. (C. Z.)