Muzeul inedit al unui tânăr de 27 de ani

Data: 31 Aug, 2021

Un tânăr profesor, pasionat de istoria satului arădean Covăsânţ în care a crescut, a adunat peste 1.500 de obiecte din secolele trecute, de la unelte folosite în gospodării la costume populare şi documente, punând astfel bazele unui muzeu etnografic unic, vizitat acum de oameni din toată ţara.

Alexandru Chiş are 27 de ani și este profesor la un liceu din Ineu, iar muzeul pe care l-a înfiinţat în satul Covăsânţ, pe când avea doar 22 de ani, a devenit un reper cultural în județul Arad, promovat inclusiv de autorităţi prin centrele de informare turistică.

În adolescenţă, găsind în gospodărie diverse obiecte vechi despre care nu ştia mare lucru, a început să îşi întrebe părinţii. Aşa a aflat de utilitatea unor unelte, moştenite de la o generaţie la alta, dar uitate prin şoproane sau podul casei de decenii.

„Cu timpul, am descoperit tot mai multe obiecte vechi prin gospodăriile rudelor şi am început să le colecţionez. Sătenii au auzit de pasiunea mea şi mi-au adus tot felul de lucruri, aşa că la 19 ani aveam deja sute de exponate. Atunci am înfiinţat muzeul, dar într-un format virtual (…). Mai târziu, în 2016, am alocat nişte anexe din gospodăria familiei pentru a amenaja muzeul şi am început să primim vizitatori”, a povestit, pentru Agerpres, Alexandru.

Tânărul a înfiinţat Asociaţia „Zestrea Satului” Covăsânţ, prin care administrează ineditul muzeu. Colecţia sa de peste 1.500 de piese cuprinde doar lucruri care au legătură cu istoria locului. La loc de cinste în colecţie stă o Scriptură veche din 1874, moştenire de familie.

Alexandru este mândru și de costumele ­populare, între care o şubă bărbătească cusută de străbunica sa. „Ca fiecare obiect, şuba are o poveste. Străbunicul meu era din altă localitate, din Chereluş, unde portul popular era diferit. În trecut, motivele brodate pe haine erau specifice fiecărui sat, iar aşa oamenii se recunoşteau din ce zonă vin, atunci când se întâlneau la marile târguri din judeţ (…). În 1945, străbunicul a venit ginere la Covăsânţ, iar străbunica mea i-a făcut o şubă cu motive specifice satului nostru”, explică Alex.

Colecţionarul este şi ghid pentru vizitatori, pe care îi familiarizează cu istoria satului. „Legenda spune că numele satului vine de la covăsitul laptelui, dar noi suntem mai cunoscuţi pentru căpşuni. Localitatea mai este numită Ţara Căpşunilor. Suntem recunoscuţi şi pentru vin, pentru că facem parte din Podgoria Aradului”, explică Alexandru.

Pentru viitor, arădeanul intenţionează să cumpere o casă în sat pe care să o amenajeze pentru a expune toate obiectele din colecţie. Până atunci, Alex participă la diverse evenimente, în care îşi prezintă muzeul, fiind premiat pentru activitatea sa, inclusiv de Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara. (C. Z.)