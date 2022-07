Noile estimări ale BNR privind inflația

Data: 08 Iul, 2022

Rata anuală a inflaţiei va continua să crească până la toamnă, dar într-un ritm vizibil încetinit, potrivit Băncii Naţionale a României (BNR). Pentru a „ține strâns lichiditatea”, banca centrală a decis miercuri majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75 la sută pe an, de la 3,75 la sută pe an.

Determinante pentru înrăutăţirea perspectivei apropiate a inflaţiei sunt creșterile mai mari așteptate în lunile următoare la preţurile combustibililor, gazelor şi energiei - chiar şi în contextul aplicării schemelor de sprijin -, la preţurile alimentelor procesate, influenţate de cotaţiile ţiţeiului, energiei şi ale mărfurilor agroalimentare, pe fondul războiului din Ucraina şi al sancţiunilor, explică banca centrală într-un comunicat transmis după şedinţa Consiliului de Administraţie, în care s-a decis creșterea dobânzii-cheie cu un procent mai mare decât se așteptau analiștii.

Potrivit guvernatorului Băncii Naţionale, Mugur Isărescu, strategia instituției este să „ţină strâns lichiditatea” şi să uzeze de toate instrumentele pe care le are pentru a controla inflația.

„Strategia este cea pe care am sugerat-o data trecută. Deci mergem treptat. Ţinem strâns lichiditatea. Lucrăm cu toate instrumentele. Vedem ce se întâmplă în stânga şi în dreapta şi înainte, şi aş glumi, şi înapoi, să vedem dacă am procedat bine. Și aşteptăm ca, pe măsură ce inflaţia vine în jos şi noi ne ducem cu dobânda, cu rata de politică monetară în sus, să ne întâlnim undeva”, a declarat Mugur Isărescu, în cadrul unui briefing de presă, întrebat despre evoluţia dobânzii de politică monetară.

El a afirmat că în prezent nici o ţară nu-şi permite să treacă la dobânzi real pozitive dintr-o dată.

„Ne situăm deja pe o traiectorie mai înaltă a inflaţiei. Şi prelungită şi ceva mai înaltă decât cea pe care am avut-o în vedere când am discutat raportul privind inflaţia. Şi factorii care au determinat această creştere a inflaţiei, nu numai la noi, peste tot inflaţia este mai mare decât s-a anticipat anterior, sunt bine prezentaţi în acest comunicat (al BNR, n.r.). (…) Nici o ţară nu-şi permite să sară pe dobânzi real pozitive dintr-o dată şi nici o ţară nu o face. Noi suntem într-o situaţie să spunem mijlocie. Dar gândiţi-vă la ţările baltice, care au rata de politică monetară a Uniunii Europene, care este încă zero, şi inflaţie de 20-22%. Asta, apropo şi de avantajele şi dezavantajele intrării în zona euro. Deci, (țările baltice, n.r.) nu mai au instrument de politică monetară propriu, trebuie să se adapteze la rata de politică monetară a Băncii Centrale Europene”, a declarat Isărescu, potrivit Agerpres.

BNR a majorat la 12,5% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi estimează o inflaţie de 6,7% pentru sfârşitul anului viitor. (C. Z.)