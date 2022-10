Nou ministru la Educație

Data: 05 Oct, 2022

Fostul consilier prezidenţial Ligia Deca (39 de ani), care a depus, luni, jurământul de învestitură în funcţia de ministru al educaţiei, a dat asigurări că va fi „un partener implicat” astfel încât copiii să aibă acces la „educaţie incluzivă de calitate”. Prioritatea noului ministru este depunerea legilor educaţiei cât mai repede la Guvern, care, ulterior, le va prezenta Parlamentului. Sorin Cîmpeanu, deținătorul anterior al portofoliului, a demisionat joia trecută. Deca are studii de licență și masterat la Universitatea Maritimă Constanţa. A absolvit un doctorat în ştiinţe politice la Universitatea din Luxemburg şi un program postdoctoral la New Europe College Bucureşti. (C. Z.)