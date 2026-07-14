Nouă lege electorală în Italia

Data: 20 Iulie 2026

După dezbateri aprinse, depu­tații italieni au aprobat joi, în primă lectură, o nouă lege electorală, susţinută de premierul Giorgia Meloni, dar criticată de social-democrați, care consideră că partidele de centru-dreapta vor fi avantajate la alegerile din 2027, relatează EFE. Proiectul prevede că formațiunea care obţine cel puţin 42% din voturi în ambele camere va primi un bonus de 70 de deputaţi şi 35 de senatori, fără a depăşi 220 de mandate în Cameră sau 113 în Senat, justificarea fiind înlesnirea formării majorităţii. O altă noutate este că fiecare partid/coaliţie va nominaliza un candidat de premier înainte de alegeri. (C.Z.)