Data: 11 Noi, 2022

Piaţa IT din România a depăşit valoarea de 9 miliarde de euro, având un impact în produsul intern brut de 7%, potrivit unui studiu al Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii. Sectorul numără 21.847 de firme și 147.000 de angajaţi. În ceea ce priveşte numărul specialiştilor IT, studiul arată o creştere constantă, de 8-9.000 de angajaţi anual. Cei mai mulți (76%) au studii universitare, iar restul au studii preuniversitare. (C. Z.)