Numerarul în circulație: peste 2 miliarde de bancnote

Data: 30 Iunie 2026

Valoarea numerarului aflat în circulație, în afara sistemului bancar, a fost în 2025 de 143,93 miliarde de lei, fiecărui locuitor revenindu-i în medie 105 bancnote şi 321 monede, conform Raportului anual 2025, publicat de Banca Naţională a României, scrie Agerpres. Anul trecut au circulat 2,007 miliarde de bancnote şi 6,104 miliarde de monede. Valoarea bancnotelor a fost cu 9,5% mai mare faţă de 2024, iar cea a monedelor cu 5,8%.

Raportul arată că 2025 a păstrat o serie de tipare sezoniere, cu creşteri ale solicitărilor de numerar în aprilie (2,5%), sub influenţa sărbătorilor pascale, şi în august (1,5%), datorită concediilor. În perioada sărbătorilor de iarnă, solicitările de numerar au fost mai reduse (0,6% în decembrie comparativ cu 2,7% în decembrie 2024). Valoarea maximă a numerarului în circulație, de 147,50 miliarde de lei (+9,6% faţă de vârful din 2024), a fost atinsă la 19 decembrie 2025.

„Cupiura de 100 lei a fost cel mai intens folosită, ponderea acesteia în numărul total de bancnote în afara sistemului bancar fiind de 25,2%, fiind urmată de cupiurile de 1 leu (25,1%) şi de 200 lei (16%)”, se precizează în document.

BNR a verificat 463,9 milioane de bancnote (cu 16,7 milioane mai multe decât în 2024), dintre care 89 de milioane au fost scoase din cir­culație fiind improprii. Falsurile expertizate de banca centrală în 2025 au totalizat 1.356 de bucăţi (-33,79% faţă de 2024), dintre care 709 capturate de poliţie, iar 647 depistate în circulaţie. Bancnota cu cel mai mare număr de falsuri a fost cea de 100 lei, cu 1.163 de bucăţi (din care 708 capturate de poliţie), urmată de bancnota de 10 lei, cu 173 de falsuri, şi bancnota de 200 lei, cu 11 falsuri, mai arată BNR. (C.Z.)