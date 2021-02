O familie din Țările de Jos crește cai islandezi în Oarba de Mureș

Data: 18 Feb, 2021

Olandezii Janneke și Ad de Groot Vos, o fostă jurnalistă de televiziune și un antreprenor în IT, s-au stabilit în satul Oarba de Mureş, care ține de oraşul Iernut, județul Mureș, în 2006, după ce au vizitat aceste locuri la invitația unei prietene și au rămas fermecați de natura și de oamenii de aici. Au cumpărat o fermă, au avut 600 de capre, iar acum cresc oi din rasa Rouge de l’Ouest şi 20 de cai islandezi cu care au dezvoltat o afacere de turism rural. Caii islandezi sunt singurii din lume cu pasul tölt, care constă în faptul că animalul pășește în așa fel încât are trei picioare simultan pe pământ.

„Acum este COVID, dar anual veneau aproximativ 200 de turişti, li se făcea ciorbă de zarzavat, de către femeile din sat, la Căminul Cultural. (…) Avem 20 de cai islandezi, nu sunt periculoşi, sunt blânzi şi, întrucât au pasul tölt, poţi merge şi cu halba de bere pe el şi nu se varsă“, a declarat fermierul mureșean Ad de Groot Vos pentru Agerpres.

O mare problemă pentru olandezii stabiliți în Oarba de Mureș este lipsa apei potabile. „Este o cisternă care aduce apă potabilă în sat, însă nu are un program fix. Noi avem maşină, mergem în satul Sfântul Gheorghe şi aducem apă, dar sunt şi familii cu copii mici care nu au posibilitatea“, a spus Janneke Vos de Groot.

Fostă jurnalistă, Janneke și-a publicat în țara natală impresiile de la Oarba de Mureş. „Cărţile mele au început ca un jurnal, apoi au fost puse pe internet şi au fost foarte citite în Olanda. Atunci am găsit un editor şi le-am publicat. Subiectul a fost cum este să laşi totul şi să pleci într-o altă ţară, cum e să o iei de la capăt, dar am scris mai mult despre acest sat”, a arătat aceasta. (C. Z.)