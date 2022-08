Data: 01 Sep, 2022

Voluntarii „Let’s Do It, Romania!” organizează în 17 septembrie o nouă zi de curăţenie naţională, în 34 de judeţe. Acestea sunt: Alba, Argeş, Bucureşti/Ilfov, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Cluj, Caraş-Severin, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Gorj, Giurgiu, Hunedoara, Harghita, Ialomiţa, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Sibiu, Sălaj, Satu-Mare, Suceava, Timiş, Tulcea, Teleorman, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, precizează un comunicat al organizatorilor. (C. Z.)