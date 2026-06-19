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Obama și-a inaugurat muzeul prezidențial

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 22 Iunie 2026

Trei foşti preşedinţi americani, George W. Bush, Bill Clinton şi Joe Biden, au răspuns invitaţiei lui Barack Obama de a participa, joia trecută, la inaugurarea centrului său prezidenţial din Chicago, notează AFP. Ceremonia a mai reunit vedete ca Oprah Winfrey, Steven Spielberg sau Tom Hanks, dar și pe fosta cancelară germană Angela Merkel şi fostul premier italian Matteo Renzi.
Este tradiţional ca foştii preşedinţi americani să ridice o clădire culturală după ce părăsesc funcţia. (C.Z.)

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