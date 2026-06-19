Biroul Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS Europa) a publicat, recent, Ghidul actualizat privind Planurile de Acţiune pentru Caniculă şi Sănătate (Heat-Health Action Plans
Obama și-a inaugurat muzeul prezidențial
Trei foşti preşedinţi americani, George W. Bush, Bill Clinton şi Joe Biden, au răspuns invitaţiei lui Barack Obama de a participa, joia trecută, la inaugurarea centrului său prezidenţial din Chicago, notează AFP. Ceremonia a mai reunit vedete ca Oprah Winfrey, Steven Spielberg sau Tom Hanks, dar și pe fosta cancelară germană Angela Merkel şi fostul premier italian Matteo Renzi.
Este tradiţional ca foştii preşedinţi americani să ridice o clădire culturală după ce părăsesc funcţia. (C.Z.)