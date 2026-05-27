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ONU: Reuniune a Consiliului de Securitate cerută de România

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Data: 03 Iunie 2026

Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit luni seară, la New York, la solicitarea României, pe tema încălcării spaţiului aerian românesc de Federaţia Rusă, prilej cu care ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Ţoiu, a condamnat incidentul de la Galați, soldat cu rănirea unei mame și a fiului său, şi a susţinut necesitatea menţinerii presiunii diplomatice asupra Rusiei. 

„Avem responsabilitatea comună nu doar de a trasa o limită, ci de a ne asigura că nu mutăm acea limită, aşa cum unii ar dori uneori”, a afirmat Ţoiu, în fața Consiliului de Securitate, conform Agerpres. A fost prima dată în cei 70 de ani de apartenenţă la ONU când România a solicitat convocarea de urgenţă a Consiliului.

Ministrul interimar de externe a avertizat că escaladările din partea Rusiei nu trebuie tratate ca incidente obişnuite şi nici considerate drept „noua normalitate”. „De la începutul războiului de agresiune împotriva Ucrainei, drone ruseşti au pătruns de numeroase ori în spaţiul aerian al României şi în cel al altor țări din Europa Centrală şi de Est, cu încălcarea dreptului internaţional şi a Cartei ONU. (…) În cazul României, doar în acest an am asistat la peste 30 de astfel de incursiuni. Ceea ce face însă ca acest incident să fie diferit este faptul că este pentru prima dată când cetăţeni români au avut nevoie de îngrijiri medicale”, a afirmat Oana Ţoiu.

Anterior ședinței Consiliului de Securitate, 56 de ţări, în special membre ale Uniunii Europene şi ale NATO, au denunţat la ONU comportamentul „inacceptabil” al Rusiei după incidentul din România. Declarația comună a fost citită presei de ministrul român de externe, înconjurată de zeci de ambasadori, scrie AFP. (C.Z.)

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