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Orașele cu apartamente încă accesibile

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Data: 09 Iunie 2026

Reşiţa este cel mai accesibil oraş pentru achiziţia unui apartament, fiind singurul municipiu reşedinţă de judeţ în care preţul mediu soli­citat pentru o locuinţă (952 euro/mp în luna mai) se menţine sub pragul de 1.000 euro/mp util, potrivit unei analize realizate de Imobi­liare.ro, preluată de Agerpres. Pe ur­mătoarele locuri în clasamentul celor mai ieftine oraşe se află Brăila (1.041 euro/mp), Giurgiu (1.087 euro/mp), Alexandria (1.099 euro/mp) şi Piatra-Neamţ (1.132 euro/mp).

Urmează Focşani, Vaslui, Călăraşi, Slobozia şi Drobeta-Turnu Severin, toate sub 1.250 euro/mp util.

„Încă există oraşe reşedinţă de judeţ cu un preţ mediu apropiat de valoarea de 1.000 euro/mp, de trei ori mai ieftin decât preţul mediu practicat în cel mai scump oraş din ţară (Cluj-Napoca - 3.300 euro/mp). O cauză este lipsa ofertei pe segmentul nou în aceste pieţe”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro, potrivit Agerpres.

Datele arată că în 24 de oraşe preţul mediu solicitat este mai mic de 1.500 euro/mp. La polul opus, şase oraşe - Constanţa, Sibiu, Craiova, Bucureşti, Braşov şi Cluj-Napoca - depăşesc 2.000 ­euro/mp. Deşi se numără printre cele mai importante pieţe rezidenţiale, Iaşi şi Timişoara rămân sub pragul de 2.000 euro/mp, cu medii de 1.990, respectiv 1.948 de euro.

Realitatea cifrelor din marile centre urbane confirmă o ruptură structurală între salarii şi costul proprietăţilor, potrivit unei analize realizate de Frames. „Într-o ţară în care preţurile locuinţelor cresc mult mai rapid decât veniturile reale, şansa de a putea să îţi cumperi o casă devine o adevărată misiune imposibilă pentru majoritatea populaţiei”, spune analiza. (C.Z.)

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