Pachete pentru cei aflați în sărăcie extremă

Data: 11 Noi, 2022

În România sunt 1.188.000 de cazuri de oameni care sunt în pragul de extremă sărăcie. Aceştia vor beneficia de pachete alimentare achiziţionate din fonduri europene, a anunțat ministrul proiectelor europene, Marcel Boloş, care a vizitat de­pozitul din Urlaţi, unde are loc am­balarea pachetelor. Acestea vor fi distribuite persoanelor şi familiilor care au venitul pe membru de familie sub venitul minim social, celor care au alocaţie pentru sprijin de familie, persoanelor considerate vulnerabile din punctul de vedere al Comisiei Europene. Valoarea unui pachet, care conține făină, mălai, orez, paste, conserve, este de 190 de lei. (C. Z.)