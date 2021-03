Parteneriat pentru geoparcul „Oltenia de sub munte”

Data: 12 Mar, 2021

Instituţia Prefectului Vâlcea şi Asociaţia Kogayon au încheiat un protocol de colaborare pentru înfiinţarea în partea central-nordică a judeţului Vâlcea a geoparcului „Oltenia de sub munte” și înscrierea sa în Reţeaua Globală a Geoparcurilor UNESCO. Geoparcul „Oltenia de sub munte”, cu o suprafaţă de peste 635 de kilometri pătraţi, se întinde pe teritoriul localităţilor Vaideeni, Horezu, Costeşti, Bărbăteşti, Stoeneşti, Băile Olăneşti, având în centru Parcul Naţional Buila-Vânturariţa. (C. Z.)