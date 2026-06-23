Partenonul, imagine nemaivăzută de 220 de ani

Autoritățile elene au prezentat oficial rezultatele celei mai recente etape a amplului program de restaurare a Partenonului, considerat unul dintre cele mai importante simboluri ale civilizației grecești și ale patrimoniului mondial, transmite AP. Vizitatorii Acropolei din Atena pot vedea începând de acum o imagine pe care generații întregi nu au avut ocazia să o admire. Partea vestică a Partenonului, primul element observat de turiști la intrarea în complexul antic, a fost restaurată într-o formă care nu a mai fost vizibilă de aproximativ 220 de ani, scrie AP.

Restauratorii au montat două noi blocuri de marmură în golurile existente în partea superioară a fațadei vestice a Partenonului, ceea ce schimbă semnificativ aspectul general al monumentului. Potrivit ministrului grec al culturii, Lina Mendoni, restaurarea permite observarea din nou a proporțiilor și perfecțiunii geometrice care au făcut celebră arhitectura Partenonului. „Imaginea este cu adevărat impresionantă”, a declarat oficialul grec la ceremonia de prezentare.

Ridicat în urmă cu aproximativ 2.500 de ani pe colina Acropolei, Partenonul domină și astăzi panorama capitalei elene și rămâne una dintre cele mai vizitate atracții turistice din Europa, cu aproximativ 4,6 milioane de vizitatori, în 2025.

