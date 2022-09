Patru români din zece nu au nici un card în portofel

Data: 23 Sep, 2022

În România, ponderea populaţiei bancarizate, care are acces la servicii bancare, este de doar 60%, mult mai mică decât în alte țări din regiune precum Ungaria (78%), Bulgaria (81%) sau Croația (86%), arată Indicele Plăţilor Digitale 2021. Faptul că circa 4 români din 10 nu au un cont și un card bancar se explică prin gradul redus de alfabetizare financiară, nivelul ridicat al economiei gri şi preferinţa consumatorilor şi a firmelor pentru numerar.

Indicele Plăţilor Digitale 2021, dezvoltat de o companie din industria globală de plăţi, analizează evoluţia tranzacțiilor digitale la nivelul unei ţări. Lansat în Ungaria anul trecut, Indicele a fost realizat anul acesta în Austria, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Serbia şi România, folosind date înregistrate în 2021. România a obţinut un scor de 54 din 100 de puncte, rezultat pe baza punctajelor individuale la trei sub-indici: 69 pentru Infrastructură, 49 pentru Cunoştinţe şi 44 pentru Utilizare.

Conform analizei, pentru creșterea accesului populației la serviciile financiare este necesară dezvoltarea infrastructurii de plăţi.

„Datele ne arată că, în acest moment, 2 din 5 români nu au acces la produse şi servicii financiare şi, prin urmare, nu pot utiliza plăţile digitale.

Infrastructura este elementul fundamental în orice domeniu, indiferent dacă vorbim despre construcţii, transporturi sau industria de plăţi. Aşadar, dezvoltarea infrastructurii este baza pentru creşterea gradului de incluziune financiară, pe care se aşază apoi eforturile de educare a consumatorilor”, a declarat, potrivit Agerpres, Cosmin Vladimirescu, reprezentant al Mastercard România şi Croaţia, compania care a realizat studiul.

Potrivit documentului, în 2021, în România se înregistra o medie de aproximativ 1,5 conturi per adult. Raportat doar la populaţia bancarizată, media creşte la 2 carduri per adult, arătând că, deşi unii români deţin mai multe carduri, o mare parte a populaţiei încă nu are acces la servicii şi produse financiare de bază.

Un alt studiu, comandat de Asociaţia Română a Băncilor și realizat de Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie - IRES, arată că gradul de incluziune financiară din România era, în iulie 2022, de 68%, ceea ce înseamnă că, la acea dată, 32% dintre români nu aveau cont bancar, cifră apropiată de cea rezultată din Indicele Plăţilor Digitale 2021. În topul motivelor invocate de către cei care nu deţin un cont bancar se situează dorinţa de a nu le fi urmărite veniturile sau cheltuielile, lipsa utilităţii unui cont, veniturile reduse şi încasarea veniturilor în numerar.

Pe de altă parte, conform Băncii Mondiale, doar 57% dintre terminalele POS, la care se poate plăti cu cardul bancar, se găsesc în mediul urban. Acest lucru determină dependenţa continuă de numerar și alimentează obiceiul de a-l folosi ca metodă principală de plată.