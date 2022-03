Peste 100.000 de bilete de tratament pentru pensionari

Data: 04 Mar, 2022

Guvernul a alocat un buget de 200 de milioane de lei pentru asigurarea, în acest an, a aproximativ 100.000 de bilete de tratament balnear, care vor fi acordate pensionarilor prin Casa Naţională de Pensii Publice. Programul este o gură de oxigen pentru turismul balnear din România aflat acum în dificultate din cauza restricțiilor din ultimii doi ani impuse de pandemie și a majorării tarifelor la energia electrică şi gaze naturale.

Ministerul Muncii estimează că prin programul de bilete la tratament balnear vor fi asigurate în acest an cel mult 101.000 sejururi pentru pensionari, din care 60.420 în unităţile balneare aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice.

Biletele în stațiunile balneare pot fi solicitate de pensionarii şi de asiguraţii sistemului public de pensii și vor fi repartizate pe maximum 19 serii, durata unui sejur fiind de 16 zile, pentru un tratament balnear de 12 zile.

Din totalul biletelor de tratament, 15% vor fi acordate, gratuit, beneficiarilor unor legi spe­ciale cu caracter reparatoriu, precum şi persoanelor care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale.

Suma de 200 de milioane de lei este similară cu cea alocată anul trecut biletelor pentru pensionari, dar mai mică față de 2020, când bugetul a fost de 370,3 milioane de lei, și față de 2019, când au fost bugetați peste 335 de milioane de lei în acest scop.

Demararea programului de bilete de tratament pentru pensionari este o veste bună pentru operatorii din turismul balnear puternic afectați atât de restricţiile impuse de pandemie în ultimele două sezoane, cât și de scumpirile la energia electrică şi gaze naturale. „Bazele de tratament consumă foarte multă energie, având în dotare aparate speciale, băi încălzite etc. Valorile facturilor au crescut cu între 5 şi 9 ori şi, ca atare, este imposibil de a mai fi plătite”, a avertizat recent preşedintele Organizaţiei Patronale a Turismului Balnear din România (OPTBR), Nicu Rădulescu, citat de Agerpres.

Totodată, organizația atrage atenția că „indexarea preţurilor, aprobată pentru anul 2022 la biletele de tratament balnear distribuite pentru pensionari, este de numai +5,05%, mult sub rata de creştere a tarifelor la utilităţi”, ceea ce va face ca accesul la serviciile de tratament balnear pentru categoriile sociale dezavantajate să fie foarte limitat.

În anul 2019, care a fost un an de vârf pentru turismul intern, peste 1,8 milioane de turişti au cheltuit în jur de 288 de milioane de euro pe tratamente şi terapii în staţiunile balneare din România, iar preţul mediu al unui sejur de sănătate a fost de 797 de lei/persoană, potrivit unei analize realizate de OPTBR şi de platforma despreSpa.ro, voucherele de vacanță fiind cele care au impulsionat cel mai mult creşterea turismului balnerar. (C. Z.)