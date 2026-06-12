Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Peste 30.000 de firme închise

Peste 30.000 de firme închise

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 17 Iunie 2026

La nivel național, în primele patru luni din 2026, 30.670 de firme au fost radiate, cu 6,27% mai multe comparativ cu perioada similară din 2025, conform Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, citat de Agerpres. Cele mai multe radieri au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 5.325 (+8,61%), şi în judeţele Cluj (1.433, -0,07%), Timiş (1.390, +21,93%). Pe domenii, cele mai multe radieri au fost înregistrate în comerţ, repararea autovehiculelor, construcţii. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială