Considerată una dintre cele mai rare şi mai spectaculoase orhidee sălbatice din Europa, papucul-doamnei a înflorit recent în Harghita. Biologul Demeter László, de la Direcţia Judeţeană de Mediu Harghita,
Peste 30.000 de firme închise
La nivel național, în primele patru luni din 2026, 30.670 de firme au fost radiate, cu 6,27% mai multe comparativ cu perioada similară din 2025, conform Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, citat de Agerpres. Cele mai multe radieri au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 5.325 (+8,61%), şi în judeţele Cluj (1.433, -0,07%), Timiş (1.390, +21,93%). Pe domenii, cele mai multe radieri au fost înregistrate în comerţ, repararea autovehiculelor, construcţii. (C.Z.)