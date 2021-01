Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, refăcut 

Data: 22 Ian, 2021

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene va organiza dezbateri ample cu toţi cei din domeniile-cheie, care pot contribui la identificarea şi întocmirea proiectelor ce vor fi incluse în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), document care trebuie refăcut până la 5 martie. România are alocat, prin PNRR, un buget de 30,4 miliarde de euro, din care 13,7 miliarde sunt sub formă de granturi şi 16,6 miliarde sub formă de împrumuturi. Termenul până la care statele UE pot transmite Comisiei Europene aceste planuri este 30 aprilie. (C. Z.)