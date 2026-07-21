Platforma de producţie pentru Neptun Deep a fost instalată

Data: 23 Iulie 2026

Companiile OMV Petrom şi Romgaz au anunțat că au finalizat instalarea platformei de producţie offshore pentru Neptun Deep, marcând una dintre cele mai importante etape în dezvoltarea celui mai mare proiect de gaze din România, care se menţine în grafic pentru începerea producţiei în 2027. Platforma „Neptun Alpha” va asigura procesarea gazelor şi direcţionarea lor către conducta care le va aduce la ţărm. Structura a fost fixată pe fundul mării cu 8 piloni, de peste 2 m diametru fiecare, cântăreşte 16.500 t şi are o înălţime de 225 m, „aproape cât două turnuri Eiffel”, potrivit repre­zentanților OMV Petrom. Au fost finalizate, de asemenea, 6 din cele 10 sonde de dezvoltare, precum şi instalarea conductei de 160 km care face legătura cu ţărmul.

Neptun Deep este un proiect strategic, iar cantităţile de gaz care vor fi extrase de anul viitor „vor permite relansarea industrială, asigurarea îngrăşămintelor pentru agricultură din producţia internă (…), precum şi asigurarea gazului necesar consumului locuinţelor la un preţ stabil”, a transmis premierul interimar Ilie Bolojan, potrivit Agerpres, adăugând că mulțumește Romgaz şi OMV Petrom pentru respectarea programului de lucrări.

În același timp, un incident petrecut în noaptea de 20/21 iulie, când un tanc petrolier sub pavilion liberian a fost cuprins de flăcări în urma unei explozii, la circa 20 de mile marine sud-est de Sfântu Gheor­ghe, ridică semne de întrebare asupra siguranței la Marea Neagră. Potrivit preşedintelui Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, citat de Agerpres, în contextul proiectului Neptun Deep, infrastructura energetică offshore devine o ţintă cu valoare strategică şi necesită protecţie corespunzătoare. (C.Z.)