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Pompieri români în Franța

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Data: 30 Iunie 2026

Pompierii români vor merge în Franţa, în luna iulie, cu echipamente de stingere a incendiilor de vegetaţie şi pădure, la solicitarea autorităţilor franceze, în cadrul programului pilot de pre-poziţionare al Direcţiei Generale Protecţie Civilă Europeană şi Operaţiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO), a anunţat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, pe pagina de Facebook.

Primul contingent, format din 40 de pompieri, a plecat sâmbătă, iar tehnica de intervenţie include șase autospeciale de diferite tipuri, o cisternă de 30.000 l, o dronă, un micro­buz, un container de suport logistic. (C.Z.)

 

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