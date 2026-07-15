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Pornește programul „Viaţa la ţară”

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Data: 15 Iulie 2026

Legea prin care se înfiinţează programul naţional „Viaţa la ţară”, pentru promovarea patrimoniului cultural, tradiţional şi natural din mediul rural prin sprijinirea gospodăriilor ţărăneşti, a fost promulgată de preşedintele Nicuşor Dan. Participarea la program se realizează pe baza unei declaraţii de înregistrare care se depune la primărie şi a certificatului de producător de activităţi rurale emis de aceasta. În termen de 6 luni, Ministerul Agriculturii va dezvolta platforma „Viaţa la ţară”, în care vor fi incluse gospodăriile participante, pe activităţi, judeţe şi regiuni. (C.Z.)

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