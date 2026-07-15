Turiştii care vor ajunge în Oltenia de sub Munte au la dispoziţie un nou traseu pentru drumeţii, între comuna Vaideeni şi satul Urşani din oraşul Horezu, bucurându-se astfel de natură, dar şi de poveşti
Pornește programul „Viaţa la ţară”
Legea prin care se înfiinţează programul naţional „Viaţa la ţară”, pentru promovarea patrimoniului cultural, tradiţional şi natural din mediul rural prin sprijinirea gospodăriilor ţărăneşti, a fost promulgată de preşedintele Nicuşor Dan. Participarea la program se realizează pe baza unei declaraţii de înregistrare care se depune la primărie şi a certificatului de producător de activităţi rurale emis de aceasta. În termen de 6 luni, Ministerul Agriculturii va dezvolta platforma „Viaţa la ţară”, în care vor fi incluse gospodăriile participante, pe activităţi, judeţe şi regiuni. (C.Z.)