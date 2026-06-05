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Prelungire a plafonării la alimente de bază

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Data: 05 Iunie 2026

Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaţilor a votat miercuri prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârşitul anului, măsură cerută de ministrul interimar al agriculturii, Tanczos Barna. „Sper ca şi plenul Camerei Deputaţilor să aprobe această prelungire, astfel încât familiile să poată cumpăra şi în continuare, până la sfârşitul anului, produsele alimentare esenţiale la preţuri mai mici”, a scris oficialul pe Facebook. (C.Z.)

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