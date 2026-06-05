Suprafaţa cultivată cu lucernă în România, în prezent de circa 438.000 de hectare, a crescut cu 30% în ultimii 12-15 ani, pe fondul subvenţiilor acordate şi al interesului fermierilor pentru beneficiile pe care
Prelungire a plafonării la alimente de bază
Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaţilor a votat miercuri prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârşitul anului, măsură cerută de ministrul interimar al agriculturii, Tanczos Barna. „Sper ca şi plenul Camerei Deputaţilor să aprobe această prelungire, astfel încât familiile să poată cumpăra şi în continuare, până la sfârşitul anului, produsele alimentare esenţiale la preţuri mai mici”, a scris oficialul pe Facebook. (C.Z.)