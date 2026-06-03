După o investigație care a durat patru ani, Consiliul Concurenţei a ajuns la concluzia că cele 10 bănci participante la stabilirea ROBOR şi-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informaţii
Premierul desemnat se consultă cu partidele
Desemnat joia trecută de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, Eugen Tomac a început consultări cu partidele parlamentare, în vederea obţinerii unei majorități în Parlament, scrie Agerpres. Tomac s-a întâlnit ieri cu reprezentanții PNL, USR şi, respectiv, PSD la sediile acestora, iar discuțiile vor continua astăzi. Potrivit Constituţiei, Tomac va cere, în maximum 10 zile de la desemnare, votul Parlamentului asupra programului şi listei Guvernului. (C.Z.)