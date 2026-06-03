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Premierul desemnat se consultă cu partidele

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 09 Iunie 2026

Desemnat joia trecută de preșe­din­tele Nicușor Dan pentru funcția de premier, Eugen Tomac a început consultări cu partidele parlamentare, în vederea obţinerii unei majorități în Parlament, scrie Agerpres. Tomac s-a întâlnit ieri cu repre­zen­tanții PNL, USR şi, respectiv, PSD la sediile acestora, iar discuțiile vor continua astăzi. Potrivit Constituţiei, Tomac va cere, în maximum 10 zile de la desemnare, votul Parlamentului asupra programului şi listei Guvernului. (C.Z.)

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