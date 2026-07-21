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Preț fraudulos la unele mașini rulate

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Data: 23 Iulie 2026

Cumpărătorii români plătesc cu 20% mai mult pentru vehiculele second hand care prezintă manipulări ale kilometrajului, relevă un studiu realizat de platforma carVertical. Astfel, dacă o maşină al cărei kilometraj a fost falsificat ar fi scoasă la vânzare la 20.000 euro, în realitate ar valora circa 16.700 euro. Analiza evidenţiază că 8,1% dintre vehiculele verificate în România aveau kilometrajul falsificat, iar în medie acesta fusese dat înapoi cu 66.800 km. (C.Z.)

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