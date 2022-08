Preţurile la apartamentele noi în creştere faţă de anul trecut

Data: 17 Aug, 2022

În Capitală, preţurile apartamentelor noi au crescut în medie cu 10-22% în cel de-al doilea trimestru din 2022 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, conform unei analize de specialitate citată de Agerpres. Preţurile fluctuează în funcţie de zonă, pe segmentul „accesibil”, locuinţele se vând cu 1.250-1.600 euro/mp util.

Scumpirile nu au ocolit piaţa imobiliară, preţurile majorându-se în special pe segmentul locuinţelor mass-market (accesibile), unde s-a înregistrat cea mai mare creştere în trimestrul II al acestui an comparativ cu intervalul similar din anul anterior - 22%. Preţurile locuinţelor incluse în această categorie (zonele Apusului, Berceni, Crângaşi, Drumul Taberei, Păcii, Pantelimon, Theodor Pallady şi Titan) sunt cuprinse între 1.250 euro/mp util şi 1.600 euro/mp util.

„S-au observat mici corecţii pe anumite zone şi comparativ cu primul trimestru al acestui an, în medie constatându-se o creştere de 5% a preţurilor solicitate, însă, pe multe segmente, preţurile stagnează. În sectorul 6 (cu precădere în zonele Militari, Drumul Taberei şi Apusului), s-a înregistrat o creştere semnificativă de la un an la altul, cuprinsă între 13% şi 35% a preţului solicitat”, potrivit analizei Premier Estate Management şi Imobiliare.ro, citată de Agerpres.

Pe segmentul de locuinţe „mediu”, cu preţuri solicitate cuprinse între 1.650 euro/mp util şi 2.150 euro/mp util, se observă o majorare de 10%, de la an la an, şi o stagnare a preţului faţă de începutul acestui an. În această categorie intră apartamentele din Iancului, Mihai Bravu, Eroii Revoluţiei, Dristor şi Bucureştii Noi.

La categoria „Mediu-Superior”, în perioada aprilie-iunie 2022, preţurile pe metrul pătrat util oscilează între 2.200 de euro şi 2.500 de euro, în creştere cu 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, respectiv o stagnare în comparaţie cu primele trei luni din anul curent. Zonele analizate pe acest segment includ Timpuri Noi, Parcul Carol, Băneasa şi Tineretului.

În ceea ce priveşte segmentul Premium, unde locuinţele au preţuri cuprinse între 2.500 euro/mp util şi 2.700 euro/mp util, s-a înregistrat o scumpire de 10%, în intervalul analizat, iar zonele vizate au fost Aviaţiei, Dacia, Dorobanţi, Eminescu, Floreasca, Universitate şi Piaţa Victoriei.

De asemenea, pe segmentul de lux, cu proprietăţi ce depăşesc 2.900 euro/mp, se constată o apreciere de 20% faţă de anul trecut şi o stagnare în perioada aprilie-iunie în comparaţie cu primul trimestru al anului. Pe lista zonelor analizate se află Aviatorilor, Herăstrău, Kiseleff, Nordului şi Piaţa Romană.

Analiza a luat în calcul preţurile solicitate pentru apartamentele construite în perioada 2019-2022, în baza a 7.831 de anunţuri de vânzare listate pe portalul Imobiliare.ro. (O. N.)