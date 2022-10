Prima plată aprobată din PNRR

Data: 25 Oct, 2022

Comisia Europeană a autorizat plata primei cereri din PNRR, care aduce României 2,6 miliarde euro, informează Ministerul Proiectelor Europene. Cererea de plată, transmisă la 31 mai 2022 a cuprins 21 de ţinte şi jaloane aferente trimestrului IV din 2021. Următoarea cerere de plată pentru decontarea fondurilor alocate prin PNRR are o valoare totală de 3,2 miliarde de euro, din care 2,1 miliarde de euro nerambursabili şi 1,09 miliarde de euro sub formă de împrumut, şi vizează îndeplinirea a 51 de jaloane/ţinte aferente trimestrelor I și II din 2022. (C. Z.)