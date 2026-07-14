După ce a înregistrat un număr-record de vizitatori - între 2005 şi 2025, numărul de înnoptări a crescut de la 8,8 milioane la 20,1 milioane -, capitala Austriei dublează taxa turistică pentru a creşte
Primul exercițiu militar al Coaliției de Voință
Coaliţia de Voință, formată din 35 de susţinători ai Ucrainei, a convenit, în mod neaşteptat, la summitul de lunea trecută de la Paris, să efectueze primele manevre ale forţei sale multinaţionale. Exerciţiul se va desfășura în Polonia și va fi unul restrâns, menit să testeze structurile de comandă şi procesele decizionale. Premierul polonez Donald Tusk a indicat Franţa şi Marea Britanie ca participanţi, alături de Polonia. Ulterior, Germania a anunțat că se va alătura exercițiului. (C.Z.)