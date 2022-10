Data: 25 Oct, 2022

Ministrul energiei, Virgil Popescu, a anunţat că, la sfârşitul acestui an, va fi lansat un program pentru montarea de panouri fotovoltaice destinat unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice. Programul va fi implementat efectiv din primăvară, iar apelurile vor fi lansate anual. „Vor fi în fiecare an call-uri de proiecte pe acest domeniu pentru UAT-uri şi pentru instituţiile publice, separat, tocmai pentru a nu intra în competiţie cu companiile sau cu producătorii de energie electrică”, a menţionat Popescu. (C. Z.)