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Proiect de modificare a codului rutier

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Data: 25 Iunie 2026

Senatul a adoptat, marţi, un proiect care prevede eliminarea obligaţiei participanţilor la trafic de prezentare a documentelor personale sau ale mașinii în situaţia în care datele pot fi verificate de către poliţistul rutier prin accesarea bazelor de date oficiale. Propunerea legislativă modifică art. 35 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
Senatul este primul for sesizat şi Camera Deputaţilor este decizională. (C.Z.)

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