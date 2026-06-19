Datele unui Eurobarometru privind impactul ecranelor şi reţelelor sociale asupra sănătăţii mintale a tinerilor arată că 44% dintre adolescenţii din România consideră că petrec prea multe ore în faţa
Proiect de modificare a codului rutier
Senatul a adoptat, marţi, un proiect care prevede eliminarea obligaţiei participanţilor la trafic de prezentare a documentelor personale sau ale mașinii în situaţia în care datele pot fi verificate de către poliţistul rutier prin accesarea bazelor de date oficiale. Propunerea legislativă modifică art. 35 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
Senatul este primul for sesizat şi Camera Deputaţilor este decizională. (C.Z.)