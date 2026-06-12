Traseul Via Transilvanica a fost declarat oficial traseu pedestru de interes naţional, printr-un ordin semnat, la 12 iunie 2026, de ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului, Ir
Protest al sindicaliștilor din educație
Sindicalişti membri ai Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ și ai Federaţiei Naţionale Sindicale „Alma Mater” au protestat ieri în faţa Guvernului şi a Parlamentului, nemulţumiţi de prevederile proiectului noii legi a salarizării. Reprezentanții celor trei federații au cerut retragerea imediată din dezbaterea publică a proiectului. (C.Z.)