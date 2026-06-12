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Protest al sindicaliștilor din educație

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Data: 18 Iunie 2026

Sindicalişti membri ai Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ și ai Federaţiei Naţionale Sindicale „Alma Mater” au protestat ieri în faţa Guvernului şi a Parlamentului, nemulţumiţi de prevederile proiectului noii legi a salarizării. Reprezentanții celor trei federații au cerut retragerea imediată din dezbaterea publică a proiectului. (C.Z.)

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