Un preot și trei profesori, toți etnici români din Ucraina, au fost decoraţi de preşedintele României, Nicuşor Dan, în semn de apreciere pentru protejarea drepturilor lingvistice şi educaţionale ale
Proteste ale sindicaliștilor
Sindicaliştii de la Sanitas au protestat, ieri, în faţa Guvernului şi ulterior s-au deplasat spre Piaţa Constituţiei, nemulţumiţi de proiectul noii legi a salarizării, care le afectează veniturile şi alte drepturi, potrivit declarațiilor făcute pentru Agerpres de preşedintele organizaţiei sindicale, Leonard Bărăscu. Și sindicaliştii din finanţe, membri ai Federaţiei Solidaritatea, au manifestat ieri, timp de două ore, în fața Ministerului Finanţelor, având același motiv de nemulțumire. (C.Z.)