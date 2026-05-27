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Proteste ale sindicaliștilor

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Data: 04 Iunie 2026

Sindicaliştii de la Sanitas au protestat, ieri, în faţa Guvernului şi ulterior s-au deplasat spre Piaţa Constituţiei, nemulţumiţi de proiectul noii legi a salarizării, care le afectează veniturile şi alte drepturi, potrivit declarațiilor făcute pentru Agerpres de preşedintele organizaţiei sindicale, Leonard Bărăscu. Și sindicaliştii din finanţe, mem­bri ai Federaţiei Solidaritatea, au manifestat ieri, timp de două ore, în fața Ministerului Finanţelor, având același motiv de nemul­țumire. (C.Z.)

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