Prudență la rezervarea vacanțelor

Data: 03 Iunie 2026

Rezervările pentru anul 2026 sunt în scădere față de 2025, pentru că lipsesc multe din voucherele de vacanţă care erau pe piaţă anul trecut, dar şi pentru că puterea de cumpărare a scăzut, a declarat vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România, Adrian Voican.

Potrivit acestuia, oamenii nu mai cumpără vacanţe cu mult timp îna­inte, profitând de reducerile prin Înscrieri Timpurii, ci aşteaptă până în ultima clipă înainte de concediu. „Turismul depinde foarte mult de tot ceea ce se întâmplă în economie şi reciproc”, a explicat acesta. (C.Z.)