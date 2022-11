Data: 18 Noi, 2022

Aproape jumătate (44%) dintre participanţii la un sondaj derulat de o platformă de recrutare spun că 2022 a fost un an plin de incertitudini şi provocări, în timp ce pentru 32,4% a fost un an de creştere. „Atunci când descriu 2022 drept un an bun, jumătate dintre respondenţi se referă, în primul rând, la faptul că le-a fost mărit salariul. 18% şi-au găsit jobul mult visat, 12,6% au fost promovaţi, iar 3% şi-au deschis propriul business”, precizează reprezentanții eJobs. (C. Z.)