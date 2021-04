„Rabla” va scoate din trafic circa 65.000 de mașini vechi

Data: 22 Apr, 2021

Bugetul Administraţiei Fondului de Mediu, instituţia care finanţează programele Rabla Clasic şi Rabla Plus, a fost prezentat în şedinţa de Guvern de ieri, iar programul Rabla va începe efectiv în 26 aprilie. Ca noutate, mașina nouă cumpărată folosind un tichet Rabla Clasic nu va putea fi vândută timp de un an. La începutul lunii mai va debuta şi programul Rabla Electrocasnice.

La Rabla Clasic, prima de casare a fost majorată la 7.500 de lei, iar bugetul total pentru maşinile electrice a fost dublat, potrivit declarațiilor făcute ieri, într-o conferinţă de presă, de ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Tanczos Barna. „Avem un termen legal de 5 zile care trebuie respectat după aprobarea bugetului, iar în 26 aprilie începe Rabla”, a afirmat oficialul.

Ministrul mediului a precizat că în programul Rabla Clasic a fost introdusă interdicţia de a vinde maşina nouă timp de un an. „Am constatat că au fost câteva încercări de a exporta practic subvenţia din România, de a duce în alte ţări maşinile care au beneficiat de Rabla Clasic şi am introdus această limitare, această interdicţie care era deja existentă la Rabla Plus. (...) Interdicţia de a vinde maşina este pentru un an”, a menţionat Tanczos Barna.

În ceea ce privește condiţiile de înscriere, acestea se păstrează nemodificate. „Condiţiile de înscriere şi modul de solicitare au rămas la fel, se desfăşoară online. Mai mult, am început dezvoltarea unui sistem informatic prin care persoanele juridice să fie scutite de depunerea fizică a documentaţiilor, astfel încât depunerea facturilor şi toate procedurile să fie derulate online”, a arătat Tanczos Barna.

Ministrul a apreciat că la începutul lunii mai va debuta şi programul Rabla Electrocasnice. „La începutul lunii mai o să fim gata cu toate procedurile şi la Rabla Electrocasnice, (…) săptămâna viitoare venim cu datele exacte la care se lansează şi programul de electrocasnice”, a încheiat oficialul.

Ediţia din acest an a programului Rabla Clasic are un buget total de 440 de milioane de lei, cu 35 de milioane de lei mai mare decât în 2020, ceea ce va permite achiziţionarea a peste 55.000 de autovehicule noi, mai puţin poluante.

Pentru 2021, în cadrul acestui program, sunt majorate atât prima de casare - de la 6.500 de lei la 7.500 de lei, cât şi ecobonusul pentru tehnologia hibrid - de la 2.500 de lei la 3.000 de lei, precum şi ecobonusul GNC/GPL/emisii sub 96 de grame CO2/km - de la 1.000 de lei la 1.500 de lei.

Tot anul acesta, Rabla Plus are cel mai mare buget de la lansare, respectiv 400 de milioane de lei, dublu faţă de anul anterior, pe baza căruia vor putea fi achiziţionate până la 6.600 de maşini electrice 100% şi aproximativ 5.000 de maşini hibride plug-in, conform datelor ministerului. (C. Z.)