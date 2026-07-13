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Raport despre migrația grecilor

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Data: 13 Iulie 2026

Numărul expatriaţilor greci care se întorc în ţară a crescut constant începând din 2021, potrivit unui raport al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, scrie AFP. În 2023, pentru prima dată după criza din 2009-2018, mai mulți greci s-au întors (46.000) decât au plecat (37.000). Între 2010 şi 2024, 773.000 de greci au părăsit ţara și 473.000, mai mult de jumătate, s-au întors, arată Eurostat. Dintre repatriați, 60% au studii universitare și maximum 39 de ani. Potrivit raportului, rata de emigraţie de 7% din Grecia este una dintre cele mai mari din OCDE. (C.Z.)

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