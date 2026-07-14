Traseul liniei turistice Bucharest City Tour a fost prelungit, de vineri, 10 iulie 2026, până la Catedrala Naţională, a anunţat Societatea de Transport Bucureşti, într-o postare pe Facebook, potrivit Agerpres.
Raport privind situația drogurilor
Numărul de solicitări de asistenţă ca urmare a consumului de droguri a fost de 2.260 în 2024, cu 33,1% mai mic faţă de 2023, potrivit unui raport prezentat în şedinţa de Guvern de joi. Analiza evidenţiază faptul că fenomenul „continuă să se afle într-o dinamică accelerată, influenţată de schimbări în modelele de consum, apariţia substanţelor noi cu potenţial psihoactiv, precum şi de evoluţiile socio-economice şi tehnologice”, arată Guvernul. (C.Z.)