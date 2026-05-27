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RCA mai scump decât acum 6 luni

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Data: 03 Iunie 2026

Tarifele de referinţă RCA au crescut, în medie, cu 12,3% în cazul autoturismelor, comparativ cu noiembrie 2025, potrivit Autorităţii de Supraveghere Financiară. 

Analiza pe categorii de risc arată însă că există şi situaţii în care tarifele de referinţă au scăzut, cum este reducerea cu 5,4% pentru un şofer din Bucureşti-Ilfov, cu vârsta peste 60 de ani şi autoturism cu peste 300 kW. Pentru majoritatea segmentelor tarifare, însă, referința este mai mare din cauza creşterii severităţii daunelor (+5,8% la autoturisme) şi a cheltuielilor de achiziţie şi administrare. (C.Z.)

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