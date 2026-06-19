Reajustare în 6 luni a forțelor americane în Europa

Data: 22 Iunie 2026

Secretarul apărării american, Pete Hegseth, a anunţat o revizuire în termen de şase luni a prezenţei militare americane în Europa, criticându-i dur pe unii membri ai NATO cu privire la cheltuielile pentru apărare şi la poziţiile lor faţă de războiul din Iran. Decizia Statelor Unite nu trebuie privită ca o dezangajare față de Alianță, a dat asigurări secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Anunțul secretarului apărării al SUA a fost făcut joia trecută, la reuniunea miniştrilor apărării NATO de la sediul Alianţei din Bruxelles, o întâlnire de pregătire a summitului din 7-8 iulie de la Ankara, informează Reuters şi AFP. Revizuirea „va examina prezenţa forţelor americane şi desfăşurarea acestora în Europa. Este o revizuire la care unele ţări vor da greş, iar altele o vor trece cu brio”, a declarat Pete Hegseth. El a precizat că SUA vor condiționa cotizaţiile sale anuale la Alianță de atingerea obiectivelor de cheltuieli NATO de către ceilalţi aliaţi, deoarece „America nu poate plăti mai mult decât aliaţii noştri pentru apărarea NATO”.

Reajustarea contribuţiei SUA la modelul de forţe NATO implică, aşa cum a recunoscut secretarul general al Alianţei, Mark Rutte, joi, în fața presei, că, în cazul unui război, Washingtonul nu ar putea „să îşi îndeplinească toate promisiunile”, dar „cu siguranţă vor da tot ce au mai bun”, informează EFE. El a descris modelul de forţe NATO ca un „instrument de planificare” care determină ce capabilităţi va pune la dispoziţie fiecare aliat în cazul unui conflict. „Ceea ce au spus SUA, şi ştiam că se va întâmpla acest lucru, este că trebuie să se ocupe de mai multe teatre de operaţiuni. Nu îşi pot dispersa prea mult resursele”, a explicat el.

„Ca instrument de planificare, trebuie să luăm în considerare faptul că SUA îşi reduc contribuţia, care rămâne considerabilă, dar oarecum mai mică decât era în trecut”, a spus secretarul general al NATO, precizând că aliaţii europeni „acoperă deja această diferenţă”.

Washingtonul nu a dezvăluit detalii despre reducerile decise, dar acestea privesc, printre alte echipamente, avioane de realimentare în zbor și de vânătoare, drone şi nave de luptă, conform datelor furnizate către Reuters de o sursă militară. Astfel, numărul avioanelor de vânătoare F-15 şi F-15E pentru NATO va scădea cu o treime, la 99 de aparate, numărul dronelor MQ-4 şi MQ-9 Reaper la jumătate, respectiv 12, numărul aeronavelor de realimentare în zbor KC-135 şi KC-46 scade de la 79 la 63, în timp ce doar un bombardier strategic şi un portavion vor fi alocate NATO, în loc de două. De asemenea, numărul avioanelor de patrulare maritimă se reduce de la 26 la 15, cel al distrugătoarelor de la 17 la 9, iar unicul submarin purtător de rachete de croazieră este eliminat din angajamentele militare ale SUA faţă de NATO. (C.Z.)