Recoltarea cerealelor are loc conform graficului

Data: 03 Iulie 2026

Procesul de recoltare a orzului şi orzoaicei de toamnă se desfăşoară conform calendarului fără a fi perturbat de caniculă, iar efectele secetei sunt mai reduse decât în anii trecuți, a afirmat ministrul interimar al agriculturii, Tanczos Barna, după o ședință a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă de la nivelul ministerului.

„În contextul avertizărilor meteorologice, am convocat astăzi (marți, n.r.) Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru a evalua efectele condiţiilor meteo asupra agriculturii şi situaţia suprafeţelor afectate, precum şi pentru a stabili eventualele măsuri necesare. Din discuţiile cu direcţiile de specialitate din cadrul MADR şi cu direcţiile agricole judeţene a rezultat că procesul de recoltare nu este afectat de caniculă, iar, comparativ cu anii trecuţi, efectele secetei pedologice sunt mai reduse, suprafeţele afectate fiind semnificativ mai mici”, a transmis Tanczos Barna, pe Facebook, potrivit Agerpres.

Acesta a precizat că 32.000 ha au fost distruse în prima jumătate a anului de fenomene meteo precum îngheţ, grindină, furtuni, inundaţii, vânt puternic. „În acelaşi timp, este în desfăşurare procesul de colectare şi verificare a înştiinţărilor privind suprafeţele afectate de secetă, în special din vestul ţării”, a arătat oficialul.

În privința irigațiilor, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare a comunicat acoperirea a circa 600.000 ha. „ANIF a raportat că desfăşoară activităţi de irigare în 27 de judeţe, pe aproximativ 600.000 ha, din cele peste 900.000 ha contractate, fără restricţii în ceea ce priveşte preluarea apei din sursă”, a mai scris ministrul interimar. (C.Z.)

